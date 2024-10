Умер знаменитый певец Лиам Пейн

Артисту был всего 31 год

Жуткая трагедия произошла накануне, 16 октября. Завершился жизненный путь экс-фронтмена знаменитого на весь мир музыкального коллектива One Direction Лиама Пейна. Молодой человек скончался в результате падения с третьего этажа одной из гостиниц в Буэнос-Айресе.



Трагический инцидент произошел внезапно, медики мгновенно прибыли на место – карета скорой помощи была под окнами отеля спустя 7 минут, но спасти певца не удалось. Вокалисту знаменитого бойз-бенда был всего 31 год.

Обстоятельства смерти знаменитости выясняются, однако известно, что перед трагическим инцидентом он устроил погром в своем номере, разбив телевизор и нанеся повреждения мебели.

Сотрудники аргентинских правоохранительных органов подозревают, что Пейн мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что могло стать причиной его неадекватного поведения и последующей трагедии. Ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Лиам Пейн стал известен как один из участников популярной группы One Direction, которая была основана в 2010 году и завоевала мировую известность после выпуска своего первого альбома Up All Night. Его смерть стала шоком для фанатов и музыкального сообщества, оставив многих в скорби по таланту и творчеству исполнителя.

