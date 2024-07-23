Пригожин утверждает, что видел невменяемую Глюкозу на мероприятиях

Знаменитость давно страдает от зависимостей

Скандал с выступлением Глюкозы в Красноярске не утихает – теперь к нему подключился Иосиф Пригожин, который уверяет, что певица довольно часто появляется на различных мероприятиях в непотребном состоянии. И, полагает он, виной этому является совсем не алкоголь.

Продюсер указал, что выступать в нетрезвом состоянии для любого артиста непозволительно, поскольку это неуважение к собственному зрителю. Он не хотел бы, чтобы его дети смотрели на подобные зрелища.

"Я сам видел Глюкозу пару раз на разных мероприятиях, мы знакомы, но она там была невменяемая. Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь", – поделился Пригожин.

Муж Валерии уверен, что сейчас артистке требуется помощь. Если не оказать ее, то человек может погубить сам себя.

Не верит в оправдание Глюкозы по поводу приема антидепрессантов и ее бывший продюсер Максим Фадеев. Он утверждает, что Наталья много врет и прибегает к манипуляциям. Отчасти поэтому он и прекратил с ней общение около шести лет назад.

Несмотря на скандал в Красноярске, Глюкоза не собирается прекращать выступать. Гонорар за концерт вырос более чем в два раза – до 5 млн рублей. Продюсеры звезды продолжают принимать заявки на частные корпоративы. А вот на московской "Live арене" ее уже вычеркнули из афиши и, возможно, из программы представления.