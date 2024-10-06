Пригожин рассказал, как едва не развелся с Валерией

Отношения знаменитостей нельзя назвать простыми

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной их самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Однако они честно признаются, что их отношениям пришлось пережить немало трудностей. И несколько раз они даже оказывались в шаге до развода.

В недавнем интервью Пригожин признался, что недолюбливал Валерию до их первой встречи. Она перешла дорогу его подопечной, и из-за этого продюсер даже испытывал ненависть к артистке.

Тем не менее, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Вскоре певица покорила сердце Иосифа, и они поженились. Спустя четыре года брака их отношения едва не закончились разводом. Все произошло во время подготовки к "Евровидению", когда знакомые поступили к ним плохо, желая заставить Валерию разочароваться в супруге.

"Они думали, что смогут унизить меня таким образом, показать, что я как продюсер не смог ничего обеспечить. И рассчитывали, что Валерия со мной разведется", – говорит он.

При этом паре удалось справиться с трудностями. С тех пор между ними возникало много недопониманий, которые едва не закончились разводом. Валерия признавалась, что больше всего проблем у нее возникает с Пригожиным из-за работы.