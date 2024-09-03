Пригожин прокомментировал скандал в Сочи с Аллегровой

Пригожин пристыдил устроившую публичный скандал Аллегрову
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Продюсер вставил свои пять копеек в громкую историю

Известный медиа деятель Иосиф Пригожин дал комментарий по поводу скандальной ситуации, связанной с поведением певицы Ирины Аллегровой на фестивале в Сочи. Во время мероприятия знаменитость выразила возмущение по поводу присутствия журналистов и запретила им снимать ее. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и среди поклонников.

Пригожин отметил, что, безусловно, Аллегрова имеет право на такое поведение, но подчеркнул, что в подобных ситуациях лучше заранее предусмотреть условия, которые позволят избежать нежелательного внимания.

"Конечно, это ее право – так себя вести," – заявил продюсер. Однако он и пристыдил знаменитость: "Надо было тогда ходить по каким-то закрытым помещениям, чтобы ее никто не видел."

Заявление именитого продюсера подчеркивает, что публичные фигуры, особенно на массовых мероприятиях, всегда находятся в центре внимания и должны уметь достойно вести себя в любой ситуации.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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