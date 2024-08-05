Источники сообщили о тайной свадьбе Лазарева в 2022 году

Церемонию провели в тайне ото всех

Сергей Лазарев все также успешно строит карьеру, несмотря на свои заявления в 2022 году. Политические взгляды никак не отразились на его востребованности. Однако источники рассказали, что проблемы у знаменитости все же были.

Директор фан-клуба артиста утверждает, что Лазарева несколько раз вызывали давать какие-то объяснения по поводу своих заявлений. По слухам, ему грозили, что могут отобрать детей. Это сильно напугало певца, из-за чего он решился жениться. Кем стала его избранница – неизвестно.

"Никакой свадьбы не устраивал. Просто расписался в МФЦ. В конце концов Лазарева простили", – говорят осведомители.

После этого звезда продолжил работать на телевидении и, как утверждается, туда же пристроил своего близкого друга Алекса Малиновского.

До этого, по их заявлениям, Лазарев занимался криптовалютой CROWDWIZ вместе со своим партнером и обманул людей на огромные суммы. На Малиновского даже подали в суд, но до сих пор особого хода делу не дали.

Ранее появились новости, что артист купил диско-бабушке, которая прославилась на его концерте, квартиру. Недвижимость он оформил на себя, а не подарил пожилой женщине. Утверждается, что сделал это Лазарев, чтобы обезопасить жилье от жадных родственников пенсионерки.