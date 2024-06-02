Лазарев оформил на себя подаренную "диско-бабушке" квартиру

Оформил на себя: что не так с подаренной "диско-бабушке" Лазаревым квартирой
Лидия Уляшева. Фото: соцсети
Артист решил подстраховаться

История жизнерадостной пенсионерки из Коми облетела всю страну. Даже в тяжелых жизненных условиях пожилая женщина не теряет оптимизма и на всю мощь оттягивается на концертах любимых певцов. Дошло до того, что Сергей Лазарев купил Лидии Уляшевой квартиру, однако недавно вскрылся любопытный факт.

Лазарев решил озаботиться судьбой бабули, когда узнал, что ей приходится жить в нечеловеческих условиях и чуть ли не побираться. Отдельное, комфортное жилье всегда было мечтой не унывающей пенсионерки. Сергей проникся историей бабули и купил ей квартиру. Поступок знаменитости активно обсуждали в прессе и хвалили его.

Однако выяснилось, что по документам квартира вовсе не принадлежит пенсионерке. Ее настоящим владельцем является сам Сергей Лазарев. Надо полагать, таким образом артист решил обезопасить имущество от наследников бабули в будущем. Как бы там ни было, теперь "диско-бабушка" живет в отдельной квартире и очень благодарна популярному певцу за щедрость.

Источник: Шоу "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

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