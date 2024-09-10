Лазарев наорал на своего коллегу по шоу "Ну-ка, все вместе!" во время съемок

Артиста возмутила несправедливость

Знаменитый певец Сергей Лазарев устроил грандиозные разборки на шоу "Ну-ка, все вместе!". Истрика произошла со знаменитости из-за ситуации, которую он посчитал несправедливой.

В первом выпуске ему очень понравилось выступление участницы Анны Еськовой, чьим голосом также был восхищен и Николай Басков. При этом девушка набрала только 93 балла – ей нехватило совсем немного, чтобы принять участие в следующем этапе.

Эта ситуация вывела Сергея Лазарева из себя. Он возмутился тем, что некоторые участники сотни намерено удерживают голоса. В частности в этом он обвинил фониатра Льва Рудина. Артист со срывом в голосе начал доказывать, что его коллега был неправ.

"Вы на классных артистах сидите, и другие думают: "А почему Льву Борисовичу можно на хорошего артиста не вставать, а мне нельзя?!" Потому что вы придерживаете голоса! И вы показываете такой пример постоянно!" – кричал Лазарев.

При этом его оппонент возмущался, что это шоу и каждый может поступать так, как посчитает справедливым. За это артист обвинил фониатра в постоянных попытках найти в стоге сена маленькую иголку. Отрывок разборки появился в Сети.

Позже знаменитость объяснил свое поведение, указав, Еськова выступила потрясающе, поэтому он не мог позволить ей покинуть проект.

"Голоса ей были придержаны, так как всем не хотелось, чтобы уходила Софья Бабич (мне, кстати, тоже). Я уверен, что это было именно так. За шесть лет я хорошо изучил поведение сотни", – пояснил Сергей.



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