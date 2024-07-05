Пригожин заявил, что Пугачева могла бы стать переговорщиком

Продюсер напомнил об авторитете певицы

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева давно живет на чужбине, однако экс-коллеги продолжают частенько вспоминать о ней. Например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистка могла сыграть важную роль, если бы осталась в родной стране.



Популярный продюсер нашел неожиданное применение для Пугачевой. Он заявил, что некогда любимая российскими зрителями певица могла бы стать отличным переговорщиком. Иосиф напомнил, что до побега Алла Борисовна была непререкаемым авторитетом в отечественном шоу-бизнесе. Более того, певица была вхожа в высокие кабинеты и имела возможность общаться с очень серьезными людьми.

Пригожин подчеркнул, что негатив к певице связан именно с ее отъездом. Если бы Пугачева осталась в России и даже продвигала оппозиционную точку зрения, ее все равно бы никто не тронул. Даже больше, артистка могла бы общаться с высокопоставленными лицами и продвигать интересы отечественного шоу-бизнеса.

"Выяснять отношения где-то в кабинете, отстаивать интересы своей сферы, иметь возможность вести переговоры… В конце концов, Алла могла быть переговорщиком", – подчеркнул продюсер.

К слову, ранее стало известно о переезде Пугачевой в новую страну. Также стали известны причины такого решения