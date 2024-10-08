Муцениеце рассказала об отказе сына жить вместе с ней

"Ведет войну": Муцениеце рассказала о подлой мести Прилучного из-за алиментов
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Артистка опасается, что может проиграть борьбу за детей

Агата Муцениеце после очередного заседания суда по делу об опеке над детьми с Павлом Прилучным, призналась, что уже тысячу раз пожалела из-за своего намерения добиться от бывшего мужа алиментов. Изначальный спор между экс-супругами возник, поскольку актер отказывался выплачивать больше 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Теперь же речь идет о том, что он может отсудить выплаты у актрисы и всех наследников вместе с этим.

Муцениеце рассказала, что в этом Прилучный уже добился больших успехов. Например, старший сын Тимофей категорически отказывается общаться с ней и не проживает с матерью последние 2,5 месяца. В августе он навещал ее и сестру всего один день. Актриса думает, что мальчика настраивает против нее отец вместе с его новой женой.

Сейчас Агата планирует отправится в поездку и ей, вероятно, придется отдать дочь Мию на время к Павлу и его семье. Она опасается, что эти каникулы могут обернуться против нее, и вместе с сыном от нее съедет и девочка.

"Для меня вообще, все, что происходит, абсурд, и я не желаю принимать такую реальность. Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну. Но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете!" – написала она в соцсетях.

Артистка утверждает, что ни одна копейка тех денег, которые она хотела получить от Прилучного, не стоит всех перенесенных материнских переживаний. Более того, разлука рушит связь между Мией и Тимофеем. Но, несмотря на опасения и страх, Муцениеце все же планирует отправить дочь на несколько дней к отцу.

Ранее сообщалось, что у Прилучного есть компромат на бывшую жену, который он намерен задействовать в суде, чтобы получить опеку над детьми.

Источник: Telegram
По теме

Озвучен диагноз стареющего Трампа: есть проблемы с речью

У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения

"Через 15 дней война закончится": Боррель сделал громкое заявление об Украине

Он уверен, что Киеву нужно оказывать помощь как можно дольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей