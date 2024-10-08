Муцениеце рассказала об отказе сына жить вместе с ней

Артистка опасается, что может проиграть борьбу за детей

Агата Муцениеце после очередного заседания суда по делу об опеке над детьми с Павлом Прилучным, призналась, что уже тысячу раз пожалела из-за своего намерения добиться от бывшего мужа алиментов. Изначальный спор между экс-супругами возник, поскольку актер отказывался выплачивать больше 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Теперь же речь идет о том, что он может отсудить выплаты у актрисы и всех наследников вместе с этим.

Муцениеце рассказала, что в этом Прилучный уже добился больших успехов. Например, старший сын Тимофей категорически отказывается общаться с ней и не проживает с матерью последние 2,5 месяца. В августе он навещал ее и сестру всего один день. Актриса думает, что мальчика настраивает против нее отец вместе с его новой женой.

Сейчас Агата планирует отправится в поездку и ей, вероятно, придется отдать дочь Мию на время к Павлу и его семье. Она опасается, что эти каникулы могут обернуться против нее, и вместе с сыном от нее съедет и девочка.

"Для меня вообще, все, что происходит, абсурд, и я не желаю принимать такую реальность. Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну. Но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете!" – написала она в соцсетях.

Артистка утверждает, что ни одна копейка тех денег, которые она хотела получить от Прилучного, не стоит всех перенесенных материнских переживаний. Более того, разлука рушит связь между Мией и Тимофеем. Но, несмотря на опасения и страх, Муцениеце все же планирует отправить дочь на несколько дней к отцу.

Ранее сообщалось, что у Прилучного есть компромат на бывшую жену, который он намерен задействовать в суде, чтобы получить опеку над детьми.