Прилучный хочет забрать детей у Муцениеце

Прилучный нашел способ отомстить требующей алиментов Муцениеце
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: АГН "Москва"
Артист может принудить бывшую жену выплачивать ему деньги

В продолжающейся борьбе за выплату алиментов Павел Прилучный сделал ход конем – он подал заявление на право получить опеку над детьми от первого брака. Если суд вынесет положительное решение, то в таком случае перечислять деньги придется Агате Муцениеце.

Стало известно, что первое заседание по определению дальнейшего места жительства семилетней Мии и одинадцатилетнего Тимофея уже состоялось, но без участия актрисы. Она заявила, что не может прийти на слушание, поскольку сильно устала после съемок.

В конце августа пройдет еще одно, на котором будет окончательно определено, с кем из родителей останутся дети. Ожидается, что наследники знаменитостей сами дадут показания и скажут, с кем из родителей хоят проживать. 

Журналисты полагают, что Прилучный подал такой иск, поскольку отказывается перечислять положенную сумму алиментов на детей. Муцениеце, в свою очередь, не устраивает, что актер платит всего 100 тысяч на содержание обоих наследников, а зарабатывает миллионы. При этом он практически не проводит с ними времени.

В таком поведении звезды "Мажора" публика винит его новую супругу Зепюр Брутян, которая, вероятно, не хочет делиться заработками Прилучного. Однако на все нападки в свой адрес она отвечает лакончино, уверяя, что достоинство для нее – стиль жизни.

Источник: Mash
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