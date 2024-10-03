Судебные приставы разыскивают актера из "Брата-2" Мурзенко

У артиста серьезные проблемы

Звезда легендарной отечественной киноленты "Брат-2" Константин Мурзенко оказался в центре скандала – его разыскивают стражи порядка. Судебные приставы начали поиски популярного творческого деятеля из-за задолженности перед налоговиками.



По имеющимся данным, артист, широко известный по небольшой, но яркой роли "фашиста" в культовой картине, не делал налоговые отчисления с 2019 года. Теперь его "финансовое ярмо" составляет 1,5 миллиона рублей.

В рамках разбирательства налоговики наложили арест на восемь банковских счетов знаменитости. Тем временем, долг продолжает оставаться непогашенным. Если актер не урегулирует проблему в ближайшее время, ему грозит серьезное наказание – штрафные санкции в размере до 600 тысяч рублей, а в худшем случае – лишение свободы или принудительные работы сроком до двух лет.

Ситуация с долгами артиста вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди его поклонников. Многие задаются вопросом, как столь известный актер и режиссер мог оказаться в таком положении. На данный момент точное местонахождение Мурзенко неизвестно, и судебные приставы продолжают его поиски.

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