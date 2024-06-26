Джессика Бил сняла обручальное кольцо после задержания Тимберлейка

Это не первые трудности в отношениях между супругами

Актриса Джессика Бил отказалась от ношения обручального кольца после скандалов вокруг ее супруга Джастина Тимберлейка. Ранее певец был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, а на первом концерте после освобождения его засняли с красными безумными глазами с расширенными зрачками.

Нна фоне инцидента 42-летняя артистка вышла в свет, широко улыбаясь фотографам и не показывая, что сейчас ее отношения с мужем снова переживают непростой период. До этого из-за алкогольных загулов Тимберлейка ловили на изменах, однако Бил находила в себе силы простить супруга и сохранить брак ради детей.

Поговаривают, что проблемы с алкоголем у певца имеются довольно давно. До этого справиться с ними помогала Джессика, но из-за большого стресса на фоне выхода мемуаров Бритни Спирс, из-за которых, по слухам, жена хотела с ним развестись, провала нового альбома и необходимости ехать в новый гастрольный тур, который навязала звукозаписывающая компания, Джастин снова упал в яму.

В итоге в середине июня его арестовали полицейские после того, как артист проехал на запрещающий знак и выехал за пределы своей полосы.

"Его глаза были налиты кровью и остекленевшими, изо рта исходил резкий запах алкогольного напитка, он не мог распределять внимание, у него была замедленная речь, он ходил неуверенно и плохо сдавал все стандартизированные полевые тесты на трезвость",

– описал его состояние инспектор в рапорте.

Неизвестно, что именно сейчас происходит между Бил и Тимберлейком. Ранее СМИ сообщили о разводе между Аффлеком и Лопес вскоре после того, как актер снял свое обручальное кольцо.