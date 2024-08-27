Цукерберг подтвердил сотрудничество с властями США на фоне задержания Дурова

Цукерберг сделал важное объявление после задержания Дурова
Марк Цукерберг. Фото: Anthony Quintano from Westminster / wikimedia.org
Бизнесмен впервые заговорил о своей связи с политикой

Создатель Facebook (Meta*) Марк Цукерберг заявил, что действительно сотрудничал с американской администрацией после оказанного на него давления. С таким объявлением он выступил после задержания Павла Дурова во Франции, а также высказываний Илона Маска, что американскому бизнесмену не грозит оказаться за решеткой, поскольку он пошел на уступки власти.

Цукерберг утверждает, что администрация Байдена, а также Белый дом несколько месяцев терроризировали его команду, чтобы некоторый контент на его платформах был подвергнут цензуре. Например, это касалось сведений о COVID-19 – даже юмористических публикаций. Когда в Facebook отвергали эти требования, то власти были крайне недовольны.

При этом бизнесмен уверяет, что последнее решение всегда было за Meta*. Сейчас он называет давление со стороны команды Байдена неправильным и сожалеет по поводу своего молчания на эту тему. По его словам, некоторые принятые в тот момент выборы допускать в текущих обстоятельствах не стал бы.

"Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации", – заявил Цукерберг.

Глава Meta* уверят, что в дальнейшем намерен давать отпор попыткам оказать на него влияние со стороны властей.

Известно, что Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа сотрудничать с европейскими властями. В Брюсселе назвали это внутренним делом Парижа, в то время, когда в Москве полагают, что арест был инициирован США ради давления на бизнесмена перед предстоящими президентскими выборами.

* Meta признана в России экстремистской и запрещена

Источник: соцсети
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