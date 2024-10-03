RT: у Лерчек случилась истерика после задержания

Упала на пол и кричала: Лерчек впала в истерику после задержания
Валерия Чекалина. Фото: соцсети
Блогер не ожидала, что у нее снова будут трудности с полицией

У бывших супругов Чекалиных новые проблемы с законом – их подозревают в выводе средств за границу с использованием подложных документов. Основным фигурантом дела проходит Артем, однако и к Валерии у правоохранителей есть претензии. После допроса блогеров задержали на двое суток.

Источники говорят, что первым разговаривать со следователями приехал Чекалин. Он был уверен, что его отпустят, поэтому сохранял оптимистический настрой до последнего. А вот Лерчек изначально находилась в стрессе из-за новых проблем с законом. Осведомители полагают, что на допросе на эмоциях она могла "наговорить лишнего".

Когда блогер вышла из кабинета, им объявили о задержании на 48 часов. В итоге это добило Валерию, эмоциональное состояние которой было окончательно подорвано.

"После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол", – заявили источники.

Журналисты утверждают, что новые проблемы с законом появились у Чекалиных из-за наемного сотрудника, который сдал их правоохранителям. У него возник конфликт с Артемом из-за денег, которые тот отказался ему платить.

Источник: RT
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