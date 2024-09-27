"Самая сексуальная юристка в мире" похвасталась сочным телом в крошечном бикини

"Самая сексуальная юристка в мире" похвасталась сочным телом в крошечном бикини
Дениз Роша. Фото: соцсети
Формы интеллектуалки взбудоражили мужчин

Бразильская модель и знаток законодательства Дениз Роша, известная в интернет-пространстве как "самая сексуальная юристка в мире", снова привлекла внимание поклонников, опубликовав в социальных сетях снимки в ярком оранжевом купальнике. 40-летняя знаменитость продемонстрировала свою великолепную фигуру, позируя у скалы на одном из местных пляжей.

Красотка, которая ранее занимала высокий пост советника бразильского парламента, активно ведет свою страницу в социальных сетях, где делится далеко не профессиональными достижениями, а по большей части горячими, впечатляющими фото. На новых кадрах она показала свои роскошные формы – пышные бедра и огромная грудь привели в восторг мужчин.

Фото: соцсети

Красотка славится своей яркой внешностью и уверенной подачей, которая сделала ее не только популярной моделью, но и заметной фигурой в бразильском медиапространстве. Ее смелые образы регулярно вызывают бурное обсуждение, а каждое новое фото мгновенно набирает тысячи лайков.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография "самой сексуальной в мире судьи".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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