Шнуров резко снизил ценник за корпоративы на фоне развода

Громкое расставание продолжают обсуждать

Имя знаменитого российского рокера Сергея Шнурова снова в центре внимания. Артист опять разводится. Любопытно, что на фоне разрыва с наследницей уральского мультимиллионера Ольгой Абрамовой музыкант решил заметно поумерить свои аппетиты.



Так, фронтмен известной на всю страну группы "Ленинград" существенно снизил прайс за выступление коллектива на корпоративах. Теперь за участие в частных мероприятиях музыканты просят 18,5 млн рублей, что вдвое меньше, чем раньше. Это изменение произошло на фоне личных событий в жизни артиста и вызвало интерес поклонников.

Еще год назад музыкант считался одним из самых высококотирующихся артистов в нашей стране. Тогда за вечеринки коллектив требовал около 32 млн рублей. Однако после ряда личных и профессиональных трудностей, в том числе проблем с организацией гастролей, ситуация изменилась. Так, были отменены крупные концерты в двух российских столицах.

Тем не менее, группа продолжает оставаться одной из самых востребованных в нашей стране, несмотря на перемены как в личной, так и в профессиональной жизни именитого рокера.

К слову, ранее были озвучены пикантные подробности скандального развода Шнурова.