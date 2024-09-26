Шнуров резко снизил ценник за корпоративы на фоне развода

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Имя знаменитого российского рокера Сергея Шнурова снова в центре внимания. Артист опять разводится. Любопытно, что на фоне разрыва с наследницей уральского мультимиллионера Ольгой Абрамовой музыкант решил заметно поумерить свои аппетиты.
Так, фронтмен известной на всю страну группы "Ленинград" существенно снизил прайс за выступление коллектива на корпоративах. Теперь за участие в частных мероприятиях музыканты просят 18,5 млн рублей, что вдвое меньше, чем раньше. Это изменение произошло на фоне личных событий в жизни артиста и вызвало интерес поклонников.
Еще год назад музыкант считался одним из самых высококотирующихся артистов в нашей стране. Тогда за вечеринки коллектив требовал около 32 млн рублей. Однако после ряда личных и профессиональных трудностей, в том числе проблем с организацией гастролей, ситуация изменилась. Так, были отменены крупные концерты в двух российских столицах.
Тем не менее, группа продолжает оставаться одной из самых востребованных в нашей стране, несмотря на перемены как в личной, так и в профессиональной жизни именитого рокера.
К слову, ранее были озвучены пикантные подробности скандального развода Шнурова.
Ситуация на международной арене накалилась до предела