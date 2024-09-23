Шнуров и его жена после развода могут поделить имущество на миллиард рублей

Вскрылись пикантные подробности громкого развода Шнурова
Сергей Шнуров. Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Csman (основываясь на заявлении об авторском праве)/wikimedia.org
Сергей в четвертый раз расторгает брак

Сегодня, 23 сентября, как гром среди ясного неба прозвучала новость о крахе семейной лодки рокера Сергея Шнурова и его пока еще супруги Ольги. Также вскрылись пикантные подробности громкого расставания. Оказывается, влюбленные могут разделить имущество на астрономическую сумму.

33-летняя красотка подала на развод с лидером группы "Ленинград" 16 сентября. Этот брак стал для музыканта четверым, и за время их семейной жизни возлюбленная родила ему двоих детей. Развод известной пары привлек внимание общественности не только из-за их громких имен, но и из-за возможного раздела крупного имущества.

По предварительным данным, в случае раздела собственности, общая стоимость активов может составить более миллиарда рублей. Рокер владеет несколькими объектами недвижимости, среди которых выделяется трехэтажная квартира в самом сердце Северной столицы в 423 "квадрата". Оценочная стоимость этого жилища составляет около 90 миллионов рублей. Помимо этого, у музыканта есть еще одна квартира на набережной Фонтанки примерно за 25 миллионов рублей.

Что касается будущей разведенки, то ей принадлежат две квартиры в центре Белокаменной. Одна из них, площадью 508 квадратных метров, расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной, и в настоящее время ее стоимость оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Суммарная стоимость обоих столичных гнездышек красотки составляет около миллиарда рублей.

Если стороны решат официально разделить имущество через суд, процесс пополнит ряды самых дорогих бракоразводных процедур среди российских знаменитостей. Пока что точные условия и детали развода неизвестны, и возможно, что Ольга и Сергей решат уладить имущественные вопросы мирным путем без длительных судебных разбирательств.

Развод Шнуровых стал горячей темой в светской хронике, ведь до этого пара не выносила свои личные проблемы на публику.

К слову, ранее Стас Михайлов заявил о глубокое обиде на Сергея Шнурова.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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