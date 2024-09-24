Продюсер Дворцов назвал возможную причину развода Шнурова

Знаменитость всегда обладал любвеобильным нравом

Спустя шесть лет очередной брак Сергея Шнурова потерпел крах. Супруга Ольга, дочь известного уральского миллиардера, решила с ним развестись и забрать двоих детей. Отношения между ними всегда были закрытыми, поэтому и о причинах разрыва пара не распространяется.

Известно, что за время этого союза артист сильно изменился. Из отчаянного рокера он превратился в примерного семьянина, который после мероприятий бежит домой купать сына. Шнуров стал иначе выглядеть, сменил оборванные вещи на солидный костюм, а также бросил пить и курить. Однако и карьера знаменитости тоже плавно пошла на спад.

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что новость о разводе лидера "Ленинграда" для него не была удивительной. Известно, что Шнуров – натура ветренная и любвеобильная.

"Он всегда искал и ищет помоложе, но в разводе с Ольгой, вероятно, его заинтересовала другая девушка, которая гарантирует большие суммы, возможности или влиятельных родителей", – считает он.

Дворцов вспомнил, как однажды в одном из ресторанов музыкант требовал, чтобы его обслуживали исключительно красавицы. Также он допускает, что спустя шесть лет совместной жизни артист наконец решил пожить один.

Сейчас супругам предстоит делить совместно нажитое имущество, которое может стоить более двух миллиардов рублей.