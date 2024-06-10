Михайлов отказался выходить на одну сцену со Шнуровым из-за его матерных песен

Стас Михайлов заявил о глубокой обиде на Сергея Шнурова
Стас Михайлов. Кадр: соцсети
Артист с презрением относится к творчеству коллеги

Очередной скандал в публичной сфере разгорается вокруг имени популярного исполнителя Стаса Михайлова. На этот раз певец, который еще совсем недавно в пух и прах рассорился с бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, резко высказался в адрес Сергея Шнурова.

Михайлов подчеркнул, что осуждает творческую деятельность лидера коллектива "Ленинград" и никогда не стал бы петь с ним на одной сцене. В первую очередь, Михайлову режет слух постоянное употребление матерных конструкций в песнях Сергея. Артист подчеркнул, что это странный способ развлекать зрителя. Также Стас считает неприемлемым оскорбление чувств верующих и другие провокации, на которые часто идет Сергей Шнуров.

"Я не буду петь со Шнуром. Это мои личные предубеждения. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, мат на сцене, участвовать в этом я не хочу", – рассказал о своей обиде на Сергея Станислав.

Такими откровениями артист поделился в беседе с популярным блогером Идой Галич. На ее вопрос, стал бы Стас при встрече пожимать руку Сергею, тот многозначительно ответил: "Он все знает".

К слову, недавно было объявлено о массовой отмене концертов Стаса Михайлова. Некоторые посчитали, что это произошло из-за его разногласий с Аллой Пугачевой.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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