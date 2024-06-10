Михайлов отказался выходить на одну сцену со Шнуровым из-за его матерных песен

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Очередной скандал в публичной сфере разгорается вокруг имени популярного исполнителя Стаса Михайлова. На этот раз певец, который еще совсем недавно в пух и прах рассорился с бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, резко высказался в адрес Сергея Шнурова.
Михайлов подчеркнул, что осуждает творческую деятельность лидера коллектива "Ленинград" и никогда не стал бы петь с ним на одной сцене. В первую очередь, Михайлову режет слух постоянное употребление матерных конструкций в песнях Сергея. Артист подчеркнул, что это странный способ развлекать зрителя. Также Стас считает неприемлемым оскорбление чувств верующих и другие провокации, на которые часто идет Сергей Шнуров.
"Я не буду петь со Шнуром. Это мои личные предубеждения. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, мат на сцене, участвовать в этом я не хочу", – рассказал о своей обиде на Сергея Станислав.
Такими откровениями артист поделился в беседе с популярным блогером Идой Галич. На ее вопрос, стал бы Стас при встрече пожимать руку Сергею, тот многозначительно ответил: "Он все знает".
К слову, недавно было объявлено о массовой отмене концертов Стаса Михайлова. Некоторые посчитали, что это произошло из-за его разногласий с Аллой Пугачевой.
Глупость альянса может дорого стоить миру