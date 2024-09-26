Актер Воловенко устроил пьяный дебош в самолете

Нарушителю грозит серьезное наказание

Сегодня, 26 сентября, стало известно о некрасивом поступке популярного российского артиста Евгения Воловенко. Культурный деятель перебрал с алкоголем и устроил представление на борту самолета.



Скандал разразился в салоне "Боинга", следовавшего рейсом из российской столицы в Хабаровск. По сообщениям СМИ, 52-летняя звезда известной киноленты "По законам военного времени" сильно перепел и совершил несколько грубых нарушений во время полета.

В частности, мужчина пытался открыть дверь лайнера и даже предлагал экипажу взятку за возможность покурить прямо во время полета. Также актер требовал продать ему больше спиртного, несмотря на правила авиакомпании.

Инцидент произошел на борту "Боинга", летевшего рейсом рано утром. После прибытия лайнера в Хабаровск дебошира удалось успокоить, и он был передан в руки полиции прямо на взлетной полосе.

Правоохранительные органы составили на агрессора административный протокол, после чего актера временно отпустили. Однако ему может грозить более серьезное наказание – уголовное дело по статье за хулиганство.

Поступок актера вызвал широкое обсуждение в социальных сетях и СМИ, особенно среди поклонников его творчества. Актер, до этого известный по своим ролям в популярных сериалах, теперь может столкнуться с серьезными правовыми последствиями за свое поведение в полете.

К слову, ранее стало известно о смерти участника кулинарных шоу, мужчина сгорел заживо в своем ресторане.