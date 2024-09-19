Поплавская назвала издевательством возвращение Познера на Первый канал

"Издевательство": возвращение Познера на Первый канал привело к скандалу
Владимир Познер. Фото: АГН "Москва"
Появление знаменитости на ТВ вызвало недовольство

Журналист Владимир Познер снова появится на Первом канале после более чем двухлетнего перерыва. Гендиректор Константин Эрнст допустил в эфир его передачу, посвященную Турции и турецкому быту. Однако новость обрадовала далеко не всех. Патриотка Яна Поплавская возмущена подобным исходом событий, даже несмотря на то, что ведущий не делал никаких политических заявлений с февраля 2022 года.

Актриса считает, что Познера возвращают на Первый канал не просто так. Самостоятельно он принять такое решение не мог, ведь он лишь автор проекта. А вот к руководству на ТВ у нее большие вопросы, поскольку первая кнопка спонсируется государством. 

"Нельзя одновременно креститься и пятую точку показывать. Я воспринимаю это как провокацию и издевательство над людьми", – заявила Поплавская.

По ее словам, люди, которые принимают подобные решения, словно показывают свое неуважение к народу – будто бы он не имеет права что-либо решать. Более того, продюсеры уверены, что публика "все сожрет". 

Артистка считает, что подобные действия можно было совершить, когда в стране станет спокойнее, и у зрителей не будет массового недовольства от этого. Сейчас, говорит она, в обществе сложилась непростая ситуация, а руководство Первого канала только накаляет обстановку.

Ранее Познер сообщал, что ждет решения Эрнста для возвращения в эфир Первого канала.

Источник: Абзац
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