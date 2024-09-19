Поплавская назвала издевательством возвращение Познера на Первый канал

Появление знаменитости на ТВ вызвало недовольство

Журналист Владимир Познер снова появится на Первом канале после более чем двухлетнего перерыва. Гендиректор Константин Эрнст допустил в эфир его передачу, посвященную Турции и турецкому быту. Однако новость обрадовала далеко не всех. Патриотка Яна Поплавская возмущена подобным исходом событий, даже несмотря на то, что ведущий не делал никаких политических заявлений с февраля 2022 года.

Актриса считает, что Познера возвращают на Первый канал не просто так. Самостоятельно он принять такое решение не мог, ведь он лишь автор проекта. А вот к руководству на ТВ у нее большие вопросы, поскольку первая кнопка спонсируется государством.

"Нельзя одновременно креститься и пятую точку показывать. Я воспринимаю это как провокацию и издевательство над людьми", – заявила Поплавская.

По ее словам, люди, которые принимают подобные решения, словно показывают свое неуважение к народу – будто бы он не имеет права что-либо решать. Более того, продюсеры уверены, что публика "все сожрет".

Артистка считает, что подобные действия можно было совершить, когда в стране станет спокойнее, и у зрителей не будет массового недовольства от этого. Сейчас, говорит она, в обществе сложилась непростая ситуация, а руководство Первого канала только накаляет обстановку.

Ранее Познер сообщал, что ждет решения Эрнста для возвращения в эфир Первого канала.