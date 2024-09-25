Охранник напал на журналистку на похоронах сына Понаровской

Пришлось вызывать полицию

В минувший вторник Ирина Понаровская похоронила своего сына. Церемония прошла в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Попрощаться с Энтони приехали родственники, а также журналисты, которые хотели осветить траурное событие в СМИ. В итоге их визит привел к громкому скандалу.

Охрана артистки строго запрещала снимать ее во время похорон. Каждый раз, когда кто-то из сотрудников прессы доставал камеру, их корректно просили убрать все назад.

После отпевания Понаровская пошла к автомобилю – в этот момент одна из журналисток поспешила сделать снимок певицы. Это заметил ее охранник, который быстро подбежал к девушке и стал выхватывать аппаратуру.

"Девушка закричала и стала убегать. Мужчина кинулся за ней… Только после вмешательства правоохранительных органов ей удалось выйти за территорию храма", – сообщает МК.

Затем скандал продолжился. Мужчина вернулся к остальным репортерам, которые находились на улице, начал хватать их за руки и требовать, чтобы они удалили видео с инцидентом. Однако все отказались исполнять его требования, указав, что они находятся в общественном месте и имеют право на съемку.

Ранее стало известно, какие последние слова сказала Ирина Понаровская перед гробом своего сына Энтони.