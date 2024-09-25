Участник телешоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане

Жуткая трагедия поразила общественность

Участник популярного телешоу "Битва шефов" Павел Чеша трагически погиб во время возгорания в своем ресторане "У шефа" в Краснодаре. Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, в три часа ночи. По предварительным данным, причиной смертельной беды могло стать короткое замыкание. Пожар охватил помещение ресторана стремительно, и к приезду пожарных огонь уже распространился на значительную часть здания.



Звезда кулинарных шоу пытался самостоятельно ликвидировать пламя, чтобы спасти свое заведение, но, к сожалению, не справился с ситуацией. Прибывшие на место пожарные обнаружили его без признаков жизни – несчастный сгорел заживо. Трагедия шокировала коллег и поклонников телезвезды, которые помнят его за мастерство на кухне и харизму, проявленную на телевидении.

Сгоревший ресторанчик был известен своей уютной атмосферой и авторской кухней, и пользовался популярностью среди местных жителей. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, а друзья и коллеги погибшего выражают соболезнования его семье и близким.

К слову, сегодня также умер легендарный российский артист Роман Мадянов.