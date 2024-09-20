Лайму Вайкуле лишают последнего бизнеса в России

Артистка до сих пор не порвала все юридические связи со страной

Бизнес-партнер Лаймы Вайкуле в России решил подать на нее в суд, чтобы отобрать у нее часть оставшейся доли в общей фирме. С нулевых они владели компанией, которая занималась салонами красоты и продажей косметики, мебели.

Российский филиал организаци работает в стране до сих пор, несмотря на категорическое отношение артистки к России. Летом 2022 года она решила передать свою долю компаньону Ширазу Мамедову, но при этом среди числа участников сообщества продолжает числится другая фирма Вайкуле.

"Мамедов подал иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников общества. Так как он все делает сам, а значит, и других владельцев быть не должно", – передает Mash.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле до сих пор продолжает зарабатывать на россиянах благодаря своему бизнесу в стране.