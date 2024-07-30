Вайкуле продолжает зарабатывать в России на косметическом бизнесе - Life

Певица своего не упустит

Еще совсем недавно популярная советская певица Лайма Вайкуле пользовалась безграничной любовью российской публики и уважением. Однако после известных перемен на международной арене женщина показала свое истинное лицо и оказалась отъявленной русофобкой. Уже несколько лет жители нашей страны с негодованием наблюдают за оскорбительными заявлениями певицы. Теперь неожиданно выяснилось, что хитрой Вайкуле удалось обдурить россиян.



Удивительно, но артистка до сих пор умудряется зарабатывать деньги в нашей стране. Журналистам удалось выяснить, что в России продолжает успешно функционировать компания Вайкуле, занимающаяся косметическим бизнесом. Речь идет о фирме Laimalukss Latvia.

Любопытно, что в 2022-м году было объявлено, что компания покидает Россию, а все активы, принадлежащие Вайкуле, будут переданы ее российскому партнеру, который владел частью организации. Однако выяснилось, что до сих пор бизнес-партнеру певицы принадлежит 51% компании, а самой Вайкуле – 49%.

Таким образом, артистка остается собственницей почти половины компании. Известно, что за прошлый год контора заработала целых 300 миллионов рублей. Удивительно, что в качестве чистой прибыли указана смешная сумма в размере 4 тысяч рублей.

К слову, ранее россияне набросились с критикой на очередной фестиваль Лаймы Вайкуле.