Шаляпин заявил о работе Вайкуле в советском эскорте

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Когда-то песни Лаймы Вайкуле звучали по всей России. Артистка получила невероятную популярность еще в советское время, однако благодарить за это судьбу не собирается. Вайкуле оказалась в авангарде русофобии и постоянно говорит гадости о нашей стране. С разоблачающей тирадой об этой певице выступил известный российский артист Прохор Шаляпин.



Любимец публики припомнил времена, когда молодая Лайма Вайкуле плясала в кабаках в откровенных нарядах. Свой путь на музыкальный Олимп артистка начинала с самых низов. Однако Прохор обратил внимание не на творческую карьерную лестницу знаменитости, а на то, каким способом она зарабатывала себе на жизнь.

Артист уличил певицу в занятии древнейшей профессией. Шаляпин утверждает, что Вайкуле в молодости была женщиной с низкой социальной ответственностью и обслуживала богатых мужчин за деньги. Также певец до глубины души возмущен тем, что Лайма постоянно говорит гадости о России и при этом пафосно назвала себя кормилицей всего Советского Союза.

"Здоровье, мол, положила, страну кормила – еще одна сумасшедшая. Знаешь, ты работала вообще в советском эскорте. Ты была простой советской эскортницей. Я не могу понять, в чем твое величие. В том, что ты профурсетка?", – гневно вопрошает разозлившийся артист.

Напомним, некоторое время назад Лайма Вайкуле объявила, что чуть ли не весь СССР жил за счет доходов с ее концертов. Тогда популярный артист Стас Садальский нашел неожиданное объяснение скандальным словам певицы.