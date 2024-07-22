Российским журналистам не дали приехать на фестиваль Вайкуле из-за Украины

Менеджеры потребовали поддержать позицию артистки по конфликту

Лайма Вайкуле, которая в этом году снова проводит фестиваль в Юрмале в поддержку украинцев, выставила наглое требование к российским журналистам, которые попытались попасть на мероприятие. Они подали заявку на аккредитацию, но в ответ им пришел отказ из-за нежелания поддерживать Украину.

Пиар-менеджеры мероприятия заявили, что работники СМИ не писали ничего позитивного о Вайкуле или предстоящем фестивале, из-за чего допускать их на праздник не будут.

По их словам, концертная программа – это не только увеселительная программа, но и способ артистки оказать поддержку Украине, ее артистам и народу. Все они, как заявили пиарщики, сейчас страдают из-за действий России.

Сама Вайкуле на своем фестивале выступает за мир, свободу и однозначно поддерживает украинцев. И допускать туда журналистов, которые "игнорируют эту важную миссию", они не намерены.

Ранее стало известно, что билеты на фестиваль Вайкуле в Юрмале продаются очень плохо.