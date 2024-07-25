Вайкуле выставила ультиматум Путину и пообещала приехать с гастролями в Россию

Артистка очень высокого о себе мнения

За последние годы некогда любимая россиянами певица Лайма Вайкуле стала карикатурным персонажем – артистка регулярно позволяет себе громкие и весьма странные заявления. На этот раз Лайма додумалась до того, чтобы выставить наглый ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину.



Вайкуле очень высоко ценит себя и уверена, что зрители в России истосковались по ее голосу и концертам. Певица объявила, что готова приехать в Россию с гастролями в том случае, если глава нашей страны "выполнит ее условия". Артистка пообещала почтить страну своим присутствием, если Владимир Владимирович "открутит все назад" и начнет публично каяться за действия, которые привели к развязыванию конфликта.

Странные высказывания тяжелобольной женщины давно стали предметом бесконечных шуток. Чего стоит только одно заявление о том, что якобы именно Лайма Вайкуле кормила весь Советский Союз за счет своих концертов. Многие давно перестали воспринимать артистку всерьез, однако она прикладывает максимальные усилия для того, чтобы привлечь к себе внимание.

К слову, ранее пользователей социальных сетей удивила и испугала свежая фотография Лаймы Вайкуле. Женщина много лет борется с онкологическим заболеванием. Новые снимки певицы навели людей на тревожные мысли.