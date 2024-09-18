Басков признался, что забывал слова своих песен прямо на сцене

Басков рассказал о позоре на сцене
Николай Басков. Фото: соцсети
Артист разоткровенничался

Популярный российский исполнитель Николай Басков откровенно рассказал, что в своей богатой творческой карьере не раз оказывался в крайне щекотливой ситуации и жутко позорился прямо на сцене.

Оказалось, "золотой голос России" сталкивался с забыванием текстов песен прямо во время выступлений. По словам артиста, подобные ситуации возникали на сцене неоднократно, и чтобы не прерывать концерт, ему приходилось импровизировать. Знаменитость признается, что в такие моменты начинал петь "отсебятину" – выдумывал слова на ходу.

В интервью певец рассказал, что большинство слушателей не всегда замечали его импровизацию, потому что основное внимание зрители уделяют припевам. Многие в зале знают только припев песни, а куплеты зачастую идут фоном, отметил артист. Это и помогало Баскову выкручиваться из щекотливых ситуаций и продолжать шоу без пауз.

Несмотря на такие моменты, звезда сохраняет позитивный настрой – каждая ошибка на сцене становится для него важным опытом. Импровизация на концертах стала своего рода "спасательным кругом" для артиста, профессионализм заключается в том, чтобы зрители не замечали никаких трудностей.

К слову, ранее Николай Басков назвал странную причину активного посещения храмов. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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