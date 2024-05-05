Критик Легостаев объяснил окончание оперной карьеры Баскова

Появилось объяснение окончанию оперной карьеры Баскова
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость решил пойти более простым путем

В последнее время Николай Басков известен как эстрадный артист и телеведущий, но начинал свою карьеру он как выдающееся дарование в оперном искусстве. Тем не менее, несмотря на успех – певец даже выступал в дуэте с Монсеррат Кабалье – он решил забросить это поприще. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил, почему артист сделал такой выбор.

По его словам, все поклонники Баскова давно привыкли, что он позиционирует себя в большей степени как эстрадник. Все же этот период его карьеры длится у него уже долгие годы. 

"Подозреваю, что он просто идет более простым путем, потому что все-таки эстрадой заниматься легче, чем оперой", – говорит он.

Эксперт отметил, что для классического пения нужно постоянно поддерживать себя в хорошей вокальной форме. Там приходится исполнять сложные партии, поэтому и голос артиста должен быть в хорошем тонусе. Эстрада не настолько притязательна. 

Легостаев полагает, что Басков не до конца порвал с оперой, но сейчас рассматривает ее скорее как запасной вариант для своей карьеры.

Ранее Басков сделал заявление о Лолите Милявской, придумав ей обидное прозвище.

Источник: Телепрограмма
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