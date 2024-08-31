Басков рассказал, с какой целью посещает храмы

Басков назвал странную причину посещения храмов
Николай Басков. Фото: соцсети
Певец поделился личным

Популярный исполнитель Николай Басков рассказал, с какой целью посещает религиозные места. Оказалось, что артист ходит в храмы не для того, чтобы отдать дань уважения высшим силам и вознести молитвы. Басков назвал достаточно необычную причину посещения церкви – там он борется со стрессом.

В недавнем интервью артист рассказал, что посещение храмов помогает ему восстановить внутреннее спокойствие и обрести гармонию.

"В храм надо ехать. Там, где вот цветы лежат. Туда приезжать и там же очищаться", – призналась знаменитость.

По словам певца, именно духовные практики и посещение святых мест позволяют ему справляться с эмоциональными нагрузками и поддерживать душевное равновесие. Впрочем, гармонию в сердце любимец публики ощущает и в моменты, когда получает большие гонорары за любимую работу – это тоже помогает звезде поднять настроение.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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