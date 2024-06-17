Бузова и Загитова раскритиковали работу Баскова на МУЗ-ТВ

Им не понравились колкости со стороны ведущего

Ольга Бузова и Николай Басков поскандалили во время недавней церемонии МУЗ-ТВ. Ведущая не оценила колкий юмор коллеги и обиделась, сделав ответное замечание.

Все началось после того, как певец отметил, что в этот раз артистка решила выйти на сцену одетой – такой он ее еще не видел. Своим заявлением Николай сделал отсылку к недавнему скандалу вокруг выступления Бузовой в Уфе, где она вышла на сцену в откровенном виде. В ответ Ольга отметила, что в последнее время хороших ведущих в стране осталось очень мало.

Такое замечание, видимо, задело Баскова. В своих соцсетях он выложил видео, на котором выступает на сцене. По словам артиста – его способностям не требуется микрофон, поскольку он прекрасно справляется и без этого, передает женский журнал "Клео.ру".

"В отличие от тех, кто в него как коза кричит", – написал певец.

Оказалось, что Бузова была не единственной, кто не оценил юмор Николая Баскова на премии. Претензии ему высказала и Алина Загитова, выступившая в номере Люси Чеботиной. Тогда певец отметил, что артистка вполне может себе позволить дорогую подтанцовку.

"Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", – выпалила спортсменка.

Ранее Басков придумал обзывательство для Лолиты Милявской. Знаменитость назвал коллегу "черной вдовой".