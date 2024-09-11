Долина получила в подарок здание в центре Москвы

Обманутая аферистами Долина получила в подарок целое здание в центре Москвы
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Артистка живет на широкую ногу

Популярная российская исполнительница Лариса Долина, которая недавно оказалась жертвой мошенников и лишилась квартиры, неожиданно стала владелицей целого здания в самом центре Москвы. Звезда продолжает сражаться за свою любимую квартиру, однако без крыши над головой она точно не останется.

Элитная недвижимость расположена недалеко от Театра Российской армии и была подарена щедрым 61-летним предпринимателем Юрием Растегиным, известным как давний поклонник творчества Долиной. Знаменитость планирует открыть в этом здании джаз-клуб – по словам бизнесмена, подготовка к его открытию ведется уже около двух лет.

Между тем, слухи о возможном романе между певицей и меценатом оба категорически отрицают. По словам предпринимателя, их связывают исключительно дружеские и творческие отношения, а также общая любовь к музыке. Надо полагать, певица очень благодарна за этот щедрый подарок, ведь всегда приятно иметь собственное пространство для творчества и музыкальных проектов.

Ожидается, что джаз-клуб, который Долина планирует открыть, станет уникальной площадкой для исполнения живой музыки в Москве и будет привлекать как начинающих, так и известных джазовых исполнителей. Точная дата открытия пока неизвестна, однако подготовка к запуску заведения продолжается.

К слову, ранее Лариса Долина сделала неожиданное признание о своем образовании.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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