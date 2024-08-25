Крик души: Лариса Долина рассказала о сложных отношениях со строгой матерью

Лариса Долина стала членом жюри конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, который проводится при поддержке "Аэрофлота". А за кулисами певица сделала неожиданное признание

Ларисе Долиной удалось выстроить теплые, доверительные и искренние отношения и дочерью Линой, и с внучкой Александрой. "На мой взгляд, мама с дочкой должны быть подругами, – уверяет Долина. – Я сделала все, чтобы у с Линой так и было – она обо мне все знает и я про нее тоже все знаю. Да и Сашка свои секретики уже нам раскрывает".

Хотя у самой певицы с ее матерью – жившей в Одессе Галиной Израилевной Кудельман – все было совсем иначе... Она растила дочь в строгости и держала в ежовых рукавицах.

"У меня самой с моей мамой было все наоборот, – посетовала 68-летняя артистка. – Мама был очень жестким человеком. Я вообще не могла ничего ей рассказать, чем-то поделиться".

Мать Долиной была властной, строгой. "Помню ее практически всегда кричащей на меня по любому, даже самому незначительному поводу. Она много лет не принимала мой выбор профессии. Я все терпела и не вступала с ней в конфликты. К тому же она очень не любила готовить и готовила очень скверно", – позже признается знаменитая артистка в интервью.