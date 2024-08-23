"Всякое в жизни бывает": ставшая жертвой аферистов Долина поделилась опытом

"Всякое в жизни бывает": ставшая жертвой аферистов Долина поделилась опытом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Сочи при поддержке компании "Аэрофлот" начался конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Но желанный он и для эстрадных мэтров. Среди постоянных участников - Лариса Долина.

Певица не гуляла по курортному Сочи, а сразу с самолета поехала на репетицию и концерт. По пути к ней подходили простые люди и благодарили за песни.

А вот журналисты гадали – выйдет ли певица на красную дорожку, будет ли позировать, станет ли отвечать на каверзные вопросы. У всех на слуху скандал последних дней – опытная и мудрая 68-летняя Лариса Долина стала жертвой мошенников, наказавших ее на сотни миллионов рублей и продавших ее квартиру в центре Москвы.

"Лариса Александровна, как вы держитесь в сложившейся ситуации?" – поинтересовались репортеры у певицы. "Это запрещенный вопрос", – ответила Долина. В интересах текущего следствия она сейчас не дает комментариев про случившееся.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Зато с удовольствием поделилась своим опытом работы на сцене. Ведь ее собственная музыкальная карьера началась в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы". И с тех пор были и взлеты, и падения. "Всякое в жизни бывает, и  негативный опыт – тоже опыт, – признается популярная исполнительница. – Я никогда не боялась экспериментов, но не всегда все были удачными". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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