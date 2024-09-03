Покупательница квартиры подала встречный иск к Долиной

Разбирательства по делу о мошенничестве продолжаются

Полина Лурье, которая приобрела квартиру Долиной у мошенников, подала встречный иск артистке. Информация появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Указано, что заседание пройдет по "иным жилищным спорам" уже 13 сентября. Подробностей предстоящего слушания нет. До этого Лурье заявляла, что понятия не имеет, как оказалась в документах по покупке жилья Долиной и каким образом внесла задаток в миллион рублей. По ее словам, никто с ней не связывался и не предлагал подобной сделки.

Сейчас певица пытается вернуть право на владение недвижимостью. При этом она стала получать много сообщений с угрозами, в том числе убийством. Неизвестные требуют, чтобы она покинула квартиру, проданную мошенниками. Поэтому Долина написала заявление с просьбой предоставить ей госзащиту.

Всего знаменитость считается пострадавшей на более чем 200 млн рублей. Помимо денег за квартиру, она передала на "безопасный счет" также 68 млн личных сбережений.

Знакомые говорят, что после инцидента Лариса Долина стала закрытой, перестала общаться с людьми из шоу-бизнеса. Как она могла попасть на такую уловку, они совершенно не понимают.