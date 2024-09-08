Певица Долина призналась, что заочно окончила школу

Лариса Долина сделала неожиданное признание о своем образовании
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Оказалось, исполнительнице было очень сложно учиться

Популярная исполнительница Лариса Долина неожиданно заявила, что учеба в школе всегда давалась ей с трудом, так как с самого детства ее мечты были связаны исключительно с развитием в творческой сфере. В интервью она рассказала, что уже в десятом классе приняла решение полностью посвятить себя музыке и решилась участвовать в вокальном конкурсе. Оставив школу ради сцены, Долина вскоре была принята в вокальный ансамбль Одесской филармонии.

Несмотря на трудности с учебой, певице удалось получить аттестат, пройдя обучение заочно. Она отметила, что это решение стало для нее важным шагом на пути к успеху, и она никогда не жалела о своем выборе. Музыка всегда была ее страстью, возможно, именно благодаря этому раннему решению она смогла достичь высот в своей карьере.

Сегодня Лариса Долина является одной из самых узнаваемых и уважаемых певиц в России, а ее история о том, как она следовала своей мечте, вдохновляет многих молодых артистов.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник

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