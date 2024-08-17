Продюсер Дворцов заявил шоковом состоянии Долиной после мошенничества

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Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, сейчас пребывает в состонии шока. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что замечал изменения в ее поведении на публичных мероприятиях, но тогда не понимал, с чем это может быть связано.
По его словам, он видел ее еще до того, как раскрылась история с обманом. Она показалась ему озадаченной и закрытой, певица практически ни с кем не общалась.
"Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то", – заявил Дворцов.
Продюсер говорит, что Долина является высоким профессионалом в своем деле и довольно мудрым человеком. Она не понимает, как могла попасть на такую уловку и почему это произошло именно с ней.
Всего сумма ущерба, причиненной артистке, по данным следствия, составляет 200 млн рублей. Адвокаты отмечают, что деньги за продажу квартиры вряд ли получится вернуть. И шансов сохранить саму недвижимость тоже немного.
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