Нагиев выдал подробности последних дней Маслякова

"Ни паники, ни слез": Нагиев выдал подробности последних дней Маслякова
Александр и Светлана Масляковы. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость стойко принимал скорую кончину

Дмитрий Нагиев, который имел довольно близкие отношения с Александром Масляковым, рассказал о последнем звонке телеведущему. По его словам, личный разговор между ними случился два месяца назад. Актер звонил ему чуть позже, но тогда поговорить не удалось – трубку взяла его супруга.

Нагиев утверждает, что отношения с Масляковым не вызывали у него никаких сложностей. Ему печально от кончины известного ведущего, однако Александр Васильевич, по его мнению, заслужил право уйти из этого мира красиво. Артист утверждает, что для него знаменитость представляет пример настоящей мужественности и стойкости. 

"Ни паники, ни слез, ни истерик я от него не видел. Для меня это показатель, еще одно подтверждение, что это большой человек ", – рассказал актер о его последних днях.

Напомним, о смерти Александра Маслякова стало известно в минувшее воскресенье. Знаменитый телеведущий скончался после борьбы с раком легких. Диагноз ему установили два года назад, а в январе врачи объявили, что лечение больше не даст резульата – осталось только ждать.

По данным СМИ, в последнее время он находился в отделении паллиативной помощи. Вместе с ним всегда были его родные. Последние полгода его состояние было очень плохим.

Источник: РЕН ТВ
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