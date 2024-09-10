Подробности многомиллионного наследства Маслякова: кому все достанется

Получить богатства телеведущего могут трое человек

Последние полгода все родные были готовы к скорому уходу из жизни Александра Маслякова. Терапия не помогла ему одолеть раковую опухоль в легком, поэтому врачи не стали скрывать, что шансы на выживание телеведущего минимальны. Еще при жизни он решил все вопросы своего наследства, СМИ узнали, чем именно владел шоумен.

Самый большой актив, компания "АМиК", полностью перешла к его сыну Александру Маслякову-младшему. Такое решение он принял вначале года, когда узнал страшный вердикт. От своей доли в организации также отказалась жена ведущего Светлана.

Среди имущества Маслякова числятся двухэтажный особняк на 654 квадрата, стоимость которого может достигать почти 390 млн рублей. Также у ведущего КВН есть большая квартира на 200 квадратов в центре столицы и несколько дорогих иномарок.

Наследником, помимо жены и сына, также может выступить его внучка Таисия, на которую он возлагал большие надежды и старался приобщить к семейному делу.