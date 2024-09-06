Хаматова предложила сделать лоботомию патриотам в России

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Актриса Чулпан Хаматова дала новое интервью, в котором высказалась о ситуации в России и своем возможном возвращении в страну. Она призналась, что не понимает, как это возможно в существующих условиях.
Знаменитость говорит, что приедет обратно только в том случае, если на Родине изменится практически все – другого варианта она для себя не видит. Это касается власти, видения будущего России, которые будут транслировать в повестке. Только на основе этих факторов Хаматова готова подумать о перспективном возвращении. При этом актриса допустила, что такие изменения возможны разве что в процессе революции или подобных сценариев.
По ее словам, люди, которые поддерживают политический режим, не смогут поменяться в один момент. Поэтому в случае приезда в Россию ей придется иметь с ними дело.
"Если туда возвращаться, то это уже какое-то миссионерство должно быть. Это значит, ты засучиваешь рукава, учишь с ложечки, заново – какая-то реабилитация. Как делать эту работу? Я лично не знаю. Лоботомия? Что это должно быть?" – заявила Хаматова.
Артистка отметила, что хотела бы объяснить людям, что они вели себя ужасно и так нельзя, но не понимает, как бы смогла это сделать.
Ранее сообщалось, что Хаматовой грозит реальный срок в России из-за поддержки Украины.
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