Хаматовой грозит уголовный срок из-за поддержки Украины

Хаматовой грозит уголовный срок из-за поддержки Украины
Чулпан Хаматова. Фото: АГН "Москва"
Дело нааходится на рассмотрении

Недавно актриса Чулпан Хаматова приняла участие в благотворительном концерте, цель которого – сбор средств для Украины. Адвокат Ильдар Мухаметзанов объяснил, чем может грозить ей работа в подобном мероприятии.

Сейчас до конца неизвестно, причастна ли знаменитость к спонсированию украинской армии – ведется проверка. Если найдутся доказательства подобных действий, то для артистки возможен крайне печальный исход.

В России законом установлена ответственность за спонсирование Украины и ее вооруженных сил. Поэтому и Хаматову будет ждать уголовное преследование, которое могут начать в заочном формате.

"Артистке могут назначить до двадцати лет лишения свободы", – пояснил правозащитник.

Вероятно, в таком случае Чулпан Хаматова не сможет вернуться назад в Россию пока не истечет срок давности по ее делу. 

Ранее стало известо, что знаменитость продолжает зарабатывать в родной стране. До сих пор любой желающий может получить доступ к актерским курсам от Хаматовой за скромные 4,5 тысячи рублей.

Источник: Страсти
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