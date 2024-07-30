МИД Украины удалил сообщения о Чулпан Хаматовой в соцсетях

Знаменитость смогла получить прощение

С конца августа и до 7 сентября в Венеции будет проходить 81-й Венецианский фестиваль, который соберет прославленных деятелей культуры со всего мира. Среди участников, как ожидается, будет и Чулпан Хаматова, последние пару лет занимающася своей карьерой за границей.

Эта новость вызвала острое возмущение на Украине, где, вопреки позиции артистки, до сих пор признают в ней врага из-за связи с Владимиром Путиным и российскими политическими организациями. МИД страны опубликовал заявление, что Хаматова не должна быть допущена на фестиваль.

"Тот, кто помогал Путину консолидировать силы, не должен появляться на красной дорожке, пока убивают украинцев", – сказано в сообщении от 28 июля.

Спустя время украинское издание "Страна" обратило внимание, что пост исчез с официальной страницы ведомства. Причины подобного решения неизвестны.

При этом за несколько дней до возмущения украинского МИД Чулпан Хаматова принимала участие в мероприятии, которое собирало деньги на гуманитарную помощь Киеву. Актриса читала произведения на сцене с листка. Перфомансом ей удалось заработать около 750 тысяч рублей.