Россиян возмутил сбор помощи украинцам на спектакле Хаматовой

Россияне требуют наказать Хаматову после очередной выходки
Чулпан Хаматова. Фото: АГН "Москва"
Людей возмущает, почему у знаменитости до сих пор нет статуса иноагента

Чулпан Хаматова выступила в Европе с новой авторской постановкой, основной целью которой был сбор денег на гуманитарные нужды для украинцев. Компанию ей составила Лиза Монеточка*, которая числится в рядах иноагентов, а также ее брат Шамиль. Артисты устроили "благотворительную читку" произведений авторов, у которых в разное время были проблемы с цензурой. Представление было рассчитано на взрослых и детей.

По сообщениям в Сети, Хаматовой удалось собрать в качестве помощи украинцам около 8 тысяч евро, или примерно 750 тысяч рублей. Неизвестно, получит ли что-то сама актриса за этот перфоманс.

Фото: соцсети

Россиян подобная выходка Чулпан Хаматовой невероятно возмутила. Люди не понимают, почему за подобные поступки ее до сих пор не внесли в список террористов, экстремистов или хотя бы иноагентов.

"Даааа... Это тебе не фондик в России замутить.. Не зажируешь!",

"Негусто, в России за один день больше Чулпанка зарабатывала",

– пишет народ в комментариях в Сети.

Ранее Чулпан Хаматова лишилась работы в латвийском театре. Источники рассказали, почему было решено избавиться от российской актрисы – и дело оказалось не в языковом барьере.

*признана иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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