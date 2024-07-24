Россиян возмутил сбор помощи украинцам на спектакле Хаматовой

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Чулпан Хаматова выступила в Европе с новой авторской постановкой, основной целью которой был сбор денег на гуманитарные нужды для украинцев. Компанию ей составила Лиза Монеточка*, которая числится в рядах иноагентов, а также ее брат Шамиль. Артисты устроили "благотворительную читку" произведений авторов, у которых в разное время были проблемы с цензурой. Представление было рассчитано на взрослых и детей.
По сообщениям в Сети, Хаматовой удалось собрать в качестве помощи украинцам около 8 тысяч евро, или примерно 750 тысяч рублей. Неизвестно, получит ли что-то сама актриса за этот перфоманс.
Россиян подобная выходка Чулпан Хаматовой невероятно возмутила. Люди не понимают, почему за подобные поступки ее до сих пор не внесли в список террористов, экстремистов или хотя бы иноагентов.
"Даааа... Это тебе не фондик в России замутить.. Не зажируешь!",
"Негусто, в России за один день больше Чулпанка зарабатывала",
– пишет народ в комментариях в Сети.
Ранее Чулпан Хаматова лишилась работы в латвийском театре. Источники рассказали, почему было решено избавиться от российской актрисы – и дело оказалось не в языковом барьере.
*признана иноагентом по решению Минюста РФ
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