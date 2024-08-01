Стало известно о заработках Чулпан Хаматовой на россиянах

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Многие беглые знаменитости были уверены, что за рубежом их встретят с распростертыми объятиями. Однако реальность оказалась суровой. Уехавшие из родной страны артисты вынуждены перебиваться случайными заработками и не могут рассчитывать на отличные условия, которые были в России. Среди таких неудачливых беглянок оказалась Чулпан Хаматова.
В России звезда пользовалась бесконечным уважением публики и покровительством власть имущих. Теперь артистка живет в Латвии, откуда регулярно критикует действия Москвы. При этом сама актриса не раз признавалась, что сейчас ей приходится нелегко, так как сравнить заработки в России и Латвии невозможно.
Надо полагать, что такое бедственное финансовое положение заставило артистку пойти на хитрость. Чулпан Хаматова придумала, как использовать россиян в своих корыстных целях. На одном сайте женщина продает гражданам нашей страны курсы по актерскому мастерству. Хаматова за 4,5 тысячи рублей готова предоставить доступ к некоему эксклюзивному материалу, который поможет желающим овладеть актерским мастерством.
Любопытно, что в рекламе на сайте беглянку продолжают называть "актрисой театра и кино, заслуженной и народной артисткой России, а также общественным деятелем".
К слову, ранее Чулпан Хаматова угодила в новый громкий скандал.
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