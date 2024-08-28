Мать детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд

Бил младшего и увиливал: вскрылись жуткие подробности личной жизни Павла Дурова
Павел Дуров. Кадр: YouTube
Бывшая возлюбленная требует справедливости

Ирина Болгар некоторое время назад шокировала общественность заявлением о том, что она является матерью троих наследников Павла Дурова, основателя соцсети Telegram. Теперь же выяснилось, что женщина подала иск в швейцарский суд, обвиняя Дурова в физическом насилии над одним из их совместных детей. Это заявление вызвало бурю обсуждений в медийных кругах, особенно учитывая высокий статус Дурова в мире технологий, а также его скандальное задержание во Франции.

Согласно поданным девушкой документам, инциденты насилия происходили с 2021 по 2022 год. По словам истицы, ее бывший возлюбленный пять раз применял физическое насилие к младшему ребенку, что, по ее утверждению, сильно повлияло на здоровье мальчика. Подробности этих инцидентов пока не раскрываются, однако рассерженная мать настаивает на том, что это не были единичные случаи, и она решила обратиться в суд для защиты интересов своих детей.

Также бывшая предпринимателя утверждает, что иск был подан после того, как он прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро, которые ранее регулярно поступали на ее счет. Разумеется, финансовая поддержка в сумме 15 миллионов рублей в месяц от Дурова обеспечивала женщине и детям роскошную жизнь, увиливание от выплат создало большое сложности.

На данный момент представители Дурова не давали официальных комментариев по этому делу. Сейчас у него и так много проблем. Недавно в Германии назвали тайную причину задержания предпринимателя во Франции.

В свою очередь, Болгар подчеркивает, что готова отстаивать свои права в суде и намерена добиваться справедливости. Ирина также заявила, что предоставит дополнительные доказательства, подтверждающие ее утверждения, включая медицинские заключения о состоянии здоровья ребенка.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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