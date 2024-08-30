Друг раскрыл стоимость интимных услуг у девушки Дурова

Ходят слухи, что также она являлась разведчицей

Юлия Вавилова, которая была вместе с Павлом Дуровым в момент задержания, познакомилась с миллиардером в Дубае. Там девушка оказывала услуги состоятельным мужчинам за 4 тысячи долларов, говорят источники.

Известно, что Юлия была подругой бывшей возлюбленной Дурова по имени Диана Бако – не секрет, что она зарабатывала на интимном контенте и, вероятно, тоже входила в число элитных эскортниц. Именно модель познакомила Вавилову и бизнесмена, но позже об этом пожалела.

Знакомые утверждают, что сперва девушка повсюду таскалась за парой. А после увела миллиардера, чем невероятно разочаровала Бако, которая предположительно сейчас находится в положении.

"Это жестко. Мы все были удивлены ее поведением", – делятся знакомые Юлии.

При этом французские СМИ полагают, что именно Вавилова поспособствовала задержанию основателя Telegram в Париже, поскольку постоянно публиковала свою геолокацию в соцсетях. Существует даже теория, что она является агентом израильской разведки, которому поручили сдать Дурова правоохранителям. Ранее журналисты сообщали, что причина задержания бизнесмена – недовольство освещением событий на Ближнем Востоке в мессенджере.