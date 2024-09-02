Рэпер Fatman Scoop скончался на сцене в США

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Популярный американский рэпер Исаак Фримен III, известный под псевдонимом Fatman Scoop, скончался 30 августа в возрасте 53 лет. Трагедия произошла прямо во время его выступления на сцене в Коннектикуте. Любимец публики испустил дух на глазах у охваченных ужасом зрителей.
По свидетельствам очевидцев, исполнитель неожиданно упал в обморок прямо посреди своего выступления, что вызвало панику среди гостей шоу.
Мэр города сообщил, что рэпера незамедлительно доставили в местную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Причина смерти пока официально не объявлена, однако, по предварительным данным, она могла быть связана с внезапным ухудшением здоровья, возможно, вызванным сердечным приступом.
Fatman Scoop был известен своими энергичными выступлениями и харизматичным стилем. За годы своей карьеры он завоевал широкую популярность благодаря хитам, таким как "Be Faithful", и сотрудничеству с множеством известных артистов. Его уход стал шоком для многочисленных поклонников и коллег по музыкальной индустрии.
Сообщения о кончине рэпера вызвали волну соболезнований. Многие артисты отметили вклад Fatman Scoop в развитие хип-хопа и его влияние на современную музыкальную культуру.
К слову, ранее стало известно о таинственной смерти популярного артиста. Звезда ушла вслед за другом-бойцом, воевавшим под Курском.
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