Рэпер Fatman Scoop скончался на сцене в США

Публика в ужасе

Популярный американский рэпер Исаак Фримен III, известный под псевдонимом Fatman Scoop, скончался 30 августа в возрасте 53 лет. Трагедия произошла прямо во время его выступления на сцене в Коннектикуте. Любимец публики испустил дух на глазах у охваченных ужасом зрителей.



По свидетельствам очевидцев, исполнитель неожиданно упал в обморок прямо посреди своего выступления, что вызвало панику среди гостей шоу.

Мэр города сообщил, что рэпера незамедлительно доставили в местную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Причина смерти пока официально не объявлена, однако, по предварительным данным, она могла быть связана с внезапным ухудшением здоровья, возможно, вызванным сердечным приступом.

Fatman Scoop был известен своими энергичными выступлениями и харизматичным стилем. За годы своей карьеры он завоевал широкую популярность благодаря хитам, таким как "Be Faithful", и сотрудничеству с множеством известных артистов. Его уход стал шоком для многочисленных поклонников и коллег по музыкальной индустрии.

Сообщения о кончине рэпера вызвали волну соболезнований. Многие артисты отметили вклад Fatman Scoop в развитие хип-хопа и его влияние на современную музыкальную культуру.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти популярного артиста. Звезда ушла вслед за другом-бойцом, воевавшим под Курском.