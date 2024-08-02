Умерла советская и американская артистка Нина Светланова

Звезда закончила свои дни вдали от исторической родины

Из Соединенных Штатов Америки пришли печальные новости, там скончалась известная советская артистка Нина Светланова. Выдающаяся пианистка и музыкальный педагог давно переехала за границу, где и завершила свой земной путь.



Светланова появилась на свет в Киеве и достаточно быстро завоевала советскую аудиторию. Она успешно завершила Московскую консерваторию и стала выдающейся пианисткой. С самого начала родители талантливой девочки знали, что ее жизнь будет связана с музыкой. Нину отправили в музыкальное училище, как только ей исполнилось пять лет. Будущая звезда обучалась под присмотром выдающихся советских музыкантов Григория и Софии Коган.

Знаменитая советская пианистка решила переехать в Соединенные Штаты Америки в 1975-м году. Светланова прекрасно устроилась в Нью-Йорке, она была одним из лучших педагогов Манхэттенской школы музыки и Маннес-колледжа.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого российского артиста, сыгравшего более 150 ролей.