Умер знаменитый советский артист Юрий Дубов

Играл с Тереховой и Немоляевой: умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Трагическое событие оплакивают коллеги и родные звезды

В российской столице завершилось земное пребывание знаменитого советского актера театра и кино Юрия Дубова. Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет, оставив после себя яркий след в отечественной культуре. О причинах смерти пока не сообщается, в информационном пространстве нет данных о том, что он страдал от серьезных заболеваний.

Юрий Дубов был известен как талантливый и разноплановый актер, он блистал как на театральной сцене, так и в кино. За свою долгую карьеру он сыграл десятки ролей, которые навсегда запомнились зрителю. В театре Дубов блистал на сценах ведущих московских культурных учреждений и был любимцем публики.

В кинематографе Юрий Дубов запомнился по ролям в таких известных фильмах, как "Дневной поезд", где он играл вместе с Маргаритой Тереховой и Светланой Немоляевой, и "Взвейтесь, соколы, орлами". Коллеги и друзья отмечают, что покойный Дубов был не только талантливым актером, но и душевным человеком, всегда готовым прийти на помощь.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской артистки.

Источник: Театральный институт им. Б.Щукина ✓ Надежный источник
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